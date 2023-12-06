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Финансовый эксперт объяснил причины ослабления рубля

Финансовый эксперт Голубовский: рубль ослаб из-за обвала цен на нефть

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Depositphotos

Падения цен на нефть вследствие снижения спроса спровоцировало ослабление рубля. Российская нацвалюта сейчас очень чувствительна к нефтяному рынку, по всем остальным параметрам курс выровнялся, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Центробанк принял все меры для укрепления рубля, даже немного «перегнул палку» с повышением ставки, считает эксперт. Также в плюс рублю сработал указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортерами в начале ноября. Все доступные инструменты были задействованы, отметил Голубовский.

«Единственным фактором, на который нельзя повлиять, осталась цена барреля в долларах, поскольку для бюджета очень важна цена барреля в рублях, — добавил он. — От нее рассчитывается налогооблагаемая база тех, кто продает углеводороды, а с ней очень хорошо коррелирует все остальное, что есть в России».

Нефть подешевела на фоне низкого спроса, отметил эксперт. Сегодня нефть марки Brent стоит $77,3, а еще 1 декабря цена составляла $84. В начале следующего года глобальные рынки ожидает рецессия, убежден Голубовский.

«Так всегда бывает в предкризисные времена — за квартал до обвала все перестают в него верить, хотя есть совершенно четкие индикаторы, которые на него указывают, например, инверсия кривой доходности. С нефтью все неблагополучно, поэтому неблагополучно с рублем», — объяснил он.

При снижении стоимости нефти марки Brent еще на 10% доллар будет стоить, по мнению эксперта 97,5 рубля. Кризис, по его мнению, продлится порядка полугода.

Напомним, экономисты считают, что в декабре курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей и будет держаться в интервале 90–95 рублей.

Эксперт ранее назвал предел укрепления доллара и евро.

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