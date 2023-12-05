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Путин обсудит вопросы торговли в ходе поездок в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ушаков: Путин в ходе визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсудит развитие торговли

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время официальных визитов в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерен обсудить с представителями указанных стран развитие двусторонней торговли. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщила газета «Известия».

В частности, в рамках зарубежной поездки глава государства планирует провести переговоры с эмиратским президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. При этом данная встреча станет вторым подобным мероприятием с начала 2023 года.

«Лидеры предметно рассмотрят ключевые аспекты двустороннего торгового сотрудничества, которое сейчас находится на подъеме. ОАЭ — главный внешнеэкономический партнер РФ в арабском мире», — подчеркнул Ушаков.

Также он добавил, что взаимный товарооборот между Москвой и Абу-Даби достиг рекордных показателей по итогам прошлого года. Соответствующее значение обновило исторический максимум, составив девять млрд долларов в денежном выражении.

Помощник президента пояснил, что одними из ключевых направлений российско-эмиратского сотрудничества является автомобилестроение и металлургия. Более того, Москва и Абу-Даби взаимодействуют в сферах цифровых технологий и возобновляемой энергетики.

Ушаков указал, что после этого Владимир Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с ее наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Их переговоры также будут посвящены развитию взаимной торговли, так как с января по сентябрь 2023 года товарооборот между странами достиг отметки в $1,35 млрд в денежном выражении.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 6 декабря Владимир Путин намерен посетить Саудовскую Аравию и ОЭА с рабочими визитами. По словам представителя главы государства, «все произойдет за сутки».

Ранее в США высказались о планах российского лидера посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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