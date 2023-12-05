Минфин РФ допустил разморозку активов на СПБ Бирже

Заместитель главы Минфина России Иван Чебесков заявил, что заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять в рамках указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «Прайм».

По его словам, у властей было понимание, что «это неизбежно: рано или поздно биржи будут попадать под санкции». Большая часть инвесторов, которые остались на СПБ Бирже, понимали риски, продолжил замминистра.

«Мы постоянно пыталась им донести эти риски. Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены», — сказал Чебесков в кулуарах форума «Розничный инвестор: новое время – новые возможности».

8 ноября Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Речь идет о суммах до 100 тысяч рублей. По информации Минфина РФ, у 3,5 млн россиян за рубежом заблокированы активы на 1,5 трлн рублей. В Кремле тем временем заявили, что Москва будет «бессрочно» оспаривать конфискацию своих активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, после чего торги иностранными ценными бумагами на ней были приостановлены. OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с биржей до 31 января 2024 года.

Ранее СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом.