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Авиакомпания S7 собирается сократить полеты по ряду направлений

S7 сократит полеты по ряду направлений из-за перераспределения самолетов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпания S7 Airlines намерена сократить полетную программу по некоторым направлениям из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы компании.

«Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — уточнили в пресс-службе.

S7 Airlines сократит на 10-15% расписание полетов на осень и предстоящую зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo, сообщила 11 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране. Сейчас компания находится в поисках вариантов обслуживания. Пока не летают 13 из 39 таких лайнеров.

Позже ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство ищет решения для помощи отечественной авиаотрасли. Песков назвал транспортную доступность и регулярность рейсов — одним из приоритетов российских властей.

Ранее Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании из-за рисков ареста воздушных судов.

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