США ввели санкции против трех компаний и танкеров РФ

Минфин США обновил антироссийский санкционный список. В него внесены три компании и три танкера России, сообщается на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что под санкции попали танкеры HS Atlantica, NS Champion и Viktor Bakaev под флагом Либерии

Ранее сообщалось, что рынок пока не отреагировал на отмену запрета на вывоз бензина из России, действовавшего с 21 сентября. По мнению экспертов, цитируемых «Коммерсантом», в ближайшее время резкого снижения цен на топливо не произойдет. По словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, на ситуацию влияют падение цен на нефть и укрепление рубля. Но значимых последствий отмены запрета в краткосрочной перспективе он не видит.

В конце прошлой недели правительство РФ приняло решение снять ограничения на экспорт бензина из РФ.

Ранее стало известно, что вывоз дизеля за рубеж остался под эмбарго.