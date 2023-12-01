Минцифры предложило продлить программу льготной IT-ипотеки

В России обсуждается возможность продления программы льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных государством IT-компаний. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что за полтора года действия программы было оформлено 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей со средней ставкой 4,2% годовых.

По состоянию на 1 декабря средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет 8,35% годовых.

Льготная IT-ипотека наиболее распространена в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане, а также Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Самая низкая ставка, не выше 2%, в Белгородской, Калужской и Самарской областях.

По информации Минцифры, до конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов.

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