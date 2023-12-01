Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минцифры предложило продлить программу льготной IT-ипотеки

Минцифры: за полтора года льготную IT-ипотеку оформили 38,5 тысячи россиян

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России обсуждается возможность продления программы льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных государством IT-компаний. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что за полтора года действия программы было оформлено 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей со средней ставкой 4,2% годовых.

По состоянию на 1 декабря средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляет 8,35% годовых.

Льготная IT-ипотека наиболее распространена в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане, а также Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Самая низкая ставка, не выше 2%, в Белгородской, Калужской и Самарской областях.

По информации Минцифры, до конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов.

30 ноября Центробанк РФ призвал к повышению ставок льготной ипотеки до рыночного уровня.

27 ноября стало известно, что каждый седьмой россиянин живет в квартире площадью не более 30 кв. метров.

Ранее сумма просроченной задолженности россиян по ипотеке обновила рекорд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий