Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили товарооборот с Китаем

Посол Моргулов: в товарооборот России и Китая в 2023 году достигнет $200 млрд

close
100%
Shutterstock

Годовой товарооборот России и Китая вырос почти до отметки в $200 млрд, которую наметили лидеры стран. Об этом в ходе Российско-Китайского комитета дружбы заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

По его словам, по итогам 10 месяцев 2023 года двусторонний товарооборот составил $196,5 млрд. Дипломат отметил высокую динамику торгово-экономических связей России и Китая, несмотря на пандемию и санкционное давление. Лидеры России и Китая в 2018-м поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со $100 млрд в год в 2018 году до $200 млрд к 2024-му

Я обращаю внимание, что эта цель была поставлена на конец 2024 года, очевидно, она уже преодолена», — подчеркнул Моргулов.

Напомним, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 29,3% и достиг $190 млрд. А после переговоров лидеров в феврале 2022-го была поставлена новая планка в $250 млрд товарооборота в год.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о возможном увеличении поставок в Китай по «Силе Сибири» сверх 38 млрд кубометров.

Ранее в Турции заявили об активном переходе на расчеты с РФ в лирах и рублях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий