В России оценили товарооборот с Китаем

Годовой товарооборот России и Китая вырос почти до отметки в $200 млрд, которую наметили лидеры стран. Об этом в ходе Российско-Китайского комитета дружбы заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

По его словам, по итогам 10 месяцев 2023 года двусторонний товарооборот составил $196,5 млрд. Дипломат отметил высокую динамику торгово-экономических связей России и Китая, несмотря на пандемию и санкционное давление. Лидеры России и Китая в 2018-м поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со $100 млрд в год в 2018 году до $200 млрд к 2024-му

Я обращаю внимание, что эта цель была поставлена на конец 2024 года, очевидно, она уже преодолена», — подчеркнул Моргулов.

Напомним, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 29,3% и достиг $190 млрд. А после переговоров лидеров в феврале 2022-го была поставлена новая планка в $250 млрд товарооборота в год.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о возможном увеличении поставок в Китай по «Силе Сибири» сверх 38 млрд кубометров.

Ранее в Турции заявили об активном переходе на расчеты с РФ в лирах и рублях.