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В России выросли долги по зарплате

Росстат констатировал увеличение задолженности по зарплате в октябре на 22,3%

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Depositphotos

В России зафиксировано увеличении суммы просроченной задолженности по заработной плате в октябре на 22,3% или 84 млн рублей по сравнению с сентябрем, до 459,9 млн рублей. Об этом сообщает Росстат.

Как отмечается в сообщении Росстата, из общей суммы долгов по заработной плате в стране на 1 ноября 47,1% приходится на 2023 год, что составляет 216,8 млн рублей. Долги 2022 года оцениваются в 88,5 млн рублей (19,3%), а 2021 года и ранее— в 154,6 млн рублей (33,6%).

По данным ведомства, доля работников наблюдаемых предприятий, перед которыми имелась задолженность, составила менее 1%. При этом больше всего таких сотрудников в обрабатывающих производствах — 46,9%, а также на строительстве — 11,9% и в сфере водоснабжения — 10,7%.

До этого стало известно, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в РФ в ноябре стали токарь и дальнобойщик.

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