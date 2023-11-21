Верховная рада приняла закон о сверхналоге на прибыль банков

Верховная рада Украины приняла законопроект о существенном увеличении налога на прибыль для банковского сектора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как сообщил Железняк, в 2023 году ставка составит 50%, в последующие годы — 25%.

«Парламент принял ко второму чтению законопроект о налогообложении банков», — написал он.

По словам депутата, текст документа был изменен по настоянию МВФ, Минфина и НБУ.

Ранее предполагалось ввести ставку налога на прибыль для банков в 36%. Сейчас этот налог для всех предприятий Украины составляет 18%. Как ожидают в Минфине, нововведение принесет в бюджет до 25 млрд гривен в 2023 году и по 6-7 млрд в последующие годы.

До этого на Украине заявили о тяжелой ситуации на рынке труда. Власти Украины вынуждены привлекать внешние займы для покрытия расходов из-за дефицита бюджета.

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Ранее Рада утвердила нового главу Фонда госимущества Украины.