Верховная рада приняла закон о сверхналоге на прибыль банков

Верховная рада Украины приняла законопроект о существенном увеличении налога на прибыль для банковского сектора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как сообщил Железняк, в 2023 году ставка составит 50%, в последующие годы — 25%.
«Парламент принял ко второму чтению законопроект о налогообложении банков», — написал он.
По словам депутата, текст документа был изменен по настоянию МВФ, Минфина и НБУ.
Ранее предполагалось ввести ставку налога на прибыль для банков в 36%. Сейчас этот налог для всех предприятий Украины составляет 18%. Как ожидают в Минфине, нововведение принесет в бюджет до 25 млрд гривен в 2023 году и по 6-7 млрд в последующие годы.
До этого на Украине заявили о тяжелой ситуации на рынке труда. Власти Украины вынуждены привлекать внешние займы для покрытия расходов из-за дефицита бюджета.
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Ранее Рада утвердила нового главу Фонда госимущества Украины.