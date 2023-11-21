Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме к работникам налоговых органов по случаю их профессионального праздника призвал не сбавлять темпы работы и добиваться намеченных целей. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что от результатов работы налоговиков зависят регулярное пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, актуальных социальных программ, создание хороших условий для улучшения российской экономики, роста деловой активности.

Путин добавил, что за последние несколько лет Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ) значительно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, ее сотрудники ответственно подходят к решению серьезных и разносторонних задач.

Российский лидер выразил уверенность в том, что работники налоговых органов и продолжат качественно выполнять возложенные на них обязанности, с честью решать вставшие перед ними задачи.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.