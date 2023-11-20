Китай нарастил импорт российского трубопроводного газа

Стоимость экспорта российского трубопроводного газа в Китай в январе-октябре текущего года составила $5,36 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского таможенного управления.

По данным китайской таможни, это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает издание, Китай закупает трубопроводный газ также у Туркмении, Мьянмы, Казахстана и Узбекистана. Однако наибольший объем импортируется из Туркмении — на $8,07 млрд за 10 месяцев 2023года. В целом Китай импортировал 96,51 млн тонн природного газа, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Внутренняя добыча газа в КНР составила 170,64 млн тонн, увеличившись на 6,1%.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах и далее наращивать экспорт газа в Китай. По его словам, в 2022 году поставки компании обеспечили 50% прироста китайского импорта трубопроводного газа.

Ранее «Газпром» рассказал о планах полностью загрузить «Силу Сибири».