Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай нарастил импорт российского трубопроводного газа

Поставки российского газа в Китай достигли $5,36 млрд за 10 месяцев

close
100%
Bela Szandelszky/AP

Стоимость экспорта российского трубопроводного газа в Китай в январе-октябре текущего года составила $5,36 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского таможенного управления.

По данным китайской таможни, это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает издание, Китай закупает трубопроводный газ также у Туркмении, Мьянмы, Казахстана и Узбекистана. Однако наибольший объем импортируется из Туркмении — на $8,07 млрд за 10 месяцев 2023года. В целом Китай импортировал 96,51 млн тонн природного газа, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Внутренняя добыча газа в КНР составила 170,64 млн тонн, увеличившись на 6,1%.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах и далее наращивать экспорт газа в Китай. По его словам, в 2022 году поставки компании обеспечили 50% прироста китайского импорта трубопроводного газа.

Ранее «Газпром» рассказал о планах полностью загрузить «Силу Сибири».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий