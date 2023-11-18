Сособственники могут получить преимущественное право покупки доли должника

Участники долевой собственности могут получить преимущественное право покупки доли должника в общей долевой собственности. Соответствующий законопроект правительство России внесло в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Речь идет, например, о ситуациях, когда должник, которому принадлежит часть квартиры, признан банкротом, и его доля продается на публичных торгах.

Согласно проекту, стоимость этой доли определяется по итогам торгов. Их организатор должен уведомить сособственников о преимущественном праве на покупку доли должника и указать цену, по которой она может быть приобретена. Срок уведомления — три дня с момента подведения итогов аукциона. При наличии нескольких желающих купить долю среди сособственников, сделка производится пропорционально их долям в квартире.

Долевой называют общую собственность с выделом доли каждого хозяина. Например, в собственности одного человека находится 1\3 часть квартиры, в собственности второго – 2\3 части. Или трем хозяевам принадлежит по 1\3 части квартиры. Право долевой собственности предполагает, что владелец может самостоятельно распоряжаться своей частью – продать, подарить, завещать.

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