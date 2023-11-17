Президент России Владимир Путин заявил, к концу года рост экономики РФ превысит 3%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последний месяц рост российской экономики составил 5,5%.

«У нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства (Михаил Мишустин. — «Газета.Ru») доложил: за последний месяц рост экономики — 5,5%», — сказал российский лидер.

До этого кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что резкое увеличение уровня государственного долга США неизбежно приведет к ухудшению ситуации в мировой экономике. По его словам, если недавний рост планки выше рекордной отметки $32 трлн вряд ли отразится на состоянии глобального рынка, то дальнейшее наращивание уже приведет к определенным негативным последствиям. Он подчеркнул, что превышение планки госдолга США в $32 трлн было в целом ожидаемым событием.

Ранее Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет.