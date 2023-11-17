Еврокомиссия прокомментировала заморозку российской собственности в Чехии

В Еврокомиссии, комментируя заморозку в Чехии объектов РФ, заявили, что страны Евросоюза самостоятельно реализуют антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страны-члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций», — заявили в ЕК.

При этом там отметили, что согласно действующей практике, находятся в контакте с властями Чехии, как и с другими государствами-членами, «чтобы обеспечить единообразное применение санкций Евросоюза».

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что Евросоюз полон решимости «добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине».

До этого стало известно, что часть недвижимости, которая принадлежит России в Чехии, успели опломбировать. Замораживание госсобственности РФ стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии. Это решение правительство страны одобрило накануне. В перечне примерно 70 объектов недвижимости в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.

Ранее в Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину.