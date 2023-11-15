Эксперт назвал причины резкого укрепления рубля

Курс доллара и евро по отношению к рублю снизился из-за статистики по платежному балансу России и начала рецессии в Европе. Об этом высказал свое мнение «Газете.Ru» управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков.

На курс европейской валюты негативно влияют новости о начавшейся рецессии в Германии и возможности ее начала в других европейских странах.

«В целом, мы нейтрально оцениваем перспективы европейской валюты, и ожидаем ее стоимость на конец года в коридоре 96-97 рублей за евро», — сказал Рясков.

Кроме того, по мнению эксперта сегодня, существенную поддержку рублю оказала, опубликованная статистика по платежному балансу, в частности, значительное снижение объема импорта в РФ. На фоне этого курс доллара впервые ушел ниже отметки в 89 рублей впервые за последние 4 месяца.

«Мы пока осторожно оцениваем поступившие данные и ждем финального подтверждения в середине декабря. На конец года наш целевой диапазон остаётся в районе 95-100 рублей за доллар, однако мы не исключаем пересмотра прогноза в сторону укрепления курса рубля в случае подтверждения предварительных данных по импорту», — уточнил эксперт.

По его мнению, частным инвесторам не стоит пытаться зарабатывать на колебаниях валютного курса, поскольку это слишком рискованно. Лучше просто диверсифицировать активы, чтобы страховать валютные риски.

До этого аналитик назвал потолок курса рубля к концу 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда стоит покупать валюту.