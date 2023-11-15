В Минпромторге заявили, что России нужно идти по пути КНР

России нужно идти по пути КНР, где развитие производства стимулируется розничной торговлей. Такое мнение высказал руководитель департамента внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов, чьи слова приводит ТАСС.

«Торговля <...> должна давать импульс в производство. Ровно так последние 30-40 лет развивается Китай», — заявил он в ходе пленарного заседания форума «Дни ретейла в Сибири».

Согласно информации Кузнецова, за период с января по сентябрь текущего года оборот розничной торговли в Российской Федерации увеличился на 4,7%, оборот предприятий общепита поднялся на 13%, а доходы населения возросли на 5,1%.

По его оценке, в основном такой рост получен за счет российских регионов.

«Мы должны перейти на политику здорового протекционизма — торговля является локомотивом этого протекционизма и нового производства», — подытожил представитель Минпромторга.

До этого в докладе американо-китайской комиссии по экономике и безопасности сообщалось, что Китай и далее, несмотря на все «дипломатические издержки», будет оказывать поддержку России.

Ранее РФ стала крупнейшим экспортером нефти в Китай.