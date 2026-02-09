Telegram назвали главным источником утечки данных

Мессенджер Telegram остается источником 72% утечек данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты аналитического центра компании «Газинформсервис».

По словам главы группы защиты инфраструктурных IT-решений компании Сергея Полунина, мессенджер остается основной площадкой для торговли данными из-за простой верификации и огромной аудитории.

«Статистика проста: больше людей — больше утечек», — отметил Полунин.

Он добавил, что мессенджер является только «видимой частью айсбрега». 26% украденных данных в 2024-2025 годах публиковались в даркнете на специализированных форумах.

В «Газинформсервисе» уточнили, что после давления регулирующих органов на мессенджер в 2025 году началось массовое удаление материалов, связанных с утечками.

4 февраля Forbes писал, что американский imo по итогам декабря 2025 года вошел в пятерку самых популярных мессенджеров в России.

Мессенджер imo занял пятое место, сместив с этой позиции Viber. Сервис управляется американской компанией Pagebites, входящей в Singularity IM. Лидером рынка в России остается WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с месячной аудиторией 94,5 млн человек, за ним следует Telegram (93,6 млн), далее — Max (70 млн) и «VK Мессенджер» (15,7 млн).

Ранее была названа самая популярная тема у мошенников для обмана россиян в феврале.