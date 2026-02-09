Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Telegram назвали главным источником утечки данных

«Газинформсервис»: Telegram остается источником 72% утечек данных
klevo/Shutterstock/FOTODOM

Мессенджер Telegram остается источником 72% утечек данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты аналитического центра компании «Газинформсервис».

По словам главы группы защиты инфраструктурных IT-решений компании Сергея Полунина, мессенджер остается основной площадкой для торговли данными из-за простой верификации и огромной аудитории.

«Статистика проста: больше людей — больше утечек», — отметил Полунин.

Он добавил, что мессенджер является только «видимой частью айсбрега». 26% украденных данных в 2024-2025 годах публиковались в даркнете на специализированных форумах.

В «Газинформсервисе» уточнили, что после давления регулирующих органов на мессенджер в 2025 году началось массовое удаление материалов, связанных с утечками.

4 февраля Forbes писал, что американский imo по итогам декабря 2025 года вошел в пятерку самых популярных мессенджеров в России.

Мессенджер imo занял пятое место, сместив с этой позиции Viber. Сервис управляется американской компанией Pagebites, входящей в Singularity IM. Лидером рынка в России остается WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с месячной аудиторией 94,5 млн человек, за ним следует Telegram (93,6 млн), далее — Max (70 млн) и «VK Мессенджер» (15,7 млн).

Ранее была названа самая популярная тема у мошенников для обмана россиян в феврале.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!