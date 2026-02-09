Министры обороны стран ЕС обсудят «насущные потребности» Украины

На предстоящем заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе министры обороны стран Евросоюза намерены обсудить один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом, в лице поддержки Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседника, глава МО Украины Михаил Федоров также примет участие в мероприятии. Он намерен проинформировать союзников о самых насущных потребностях Киева, а также попросить комплексы Patriot и NASAMS.

На встрече также будет обсуждаться «сотрудничество в области оборонных инноваций», что является кодовым обозначением для беспилотников и других новых военных технологий, пишет Politico.

Генеральный директор одной из европейских консалтинговых компаний Фабрис Потье в беседе с изданием подчеркнул, что на предстоящей встрече «Европа должна срочно задуматься о реальном плане Б для обеспечения собственной безопасности», поскольку Соединенные Штаты все больше отдаляются от трансатлантического альянса.

«Европа должна быть в состоянии стоять на собственных ногах, даже если мы останемся одни», — сказал Потье.

До этого генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не способны защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

