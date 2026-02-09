Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Российские войска поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом

«ВХ»: ВС РФ ударили по авиабазе со звеньями F-16AM в Киевской области
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли точечные удары по аэродрому в районе города Васильков в Киевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Из публикации следует, что российские бойцы в ходе атаки применили оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 «Искандер-М». Всего было зафиксировано не менее девяти ударов, после которых происходили вторичные детонации с последующим возгоранием.

«Аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев [истребителей] F-16AM. Поэтому даже при отсутствии самих «Фальконов», которые нередко используют подготовленные прямые участки трасс в качестве аэродромов подскока, в Василькове могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы», — подчеркивается в материале.

8 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ с помощью дронов «Герань» поразили военный аэродром в Миргороде в Полтавской области Украины. По данным журналистов, перед этим на объект прибыл транспортный самолет с оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как написал Telegram-канал «Герань цветущая», удар пришелся по Ан-124 «Руслан» с грузом из США. Воздушное судно прибыло из польского Жешува.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области Украины попал на видео.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!