Российские войска поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом

«ВХ»: ВС РФ ударили по авиабазе со звеньями F-16AM в Киевской области

Вооруженные силы РФ нанесли точечные удары по аэродрому в районе города Васильков в Киевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Из публикации следует, что российские бойцы в ходе атаки применили оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 «Искандер-М». Всего было зафиксировано не менее девяти ударов, после которых происходили вторичные детонации с последующим возгоранием.

«Аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев [истребителей] F-16AM. Поэтому даже при отсутствии самих «Фальконов», которые нередко используют подготовленные прямые участки трасс в качестве аэродромов подскока, в Василькове могли оставаться боекомплект и оборудование инженерно-авиационной службы», — подчеркивается в материале.

8 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ с помощью дронов «Герань» поразили военный аэродром в Миргороде в Полтавской области Украины. По данным журналистов, перед этим на объект прибыл транспортный самолет с оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как написал Telegram-канал «Герань цветущая», удар пришелся по Ан-124 «Руслан» с грузом из США. Воздушное судно прибыло из польского Жешува.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области Украины попал на видео.