Общество

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Маск пообещал защитить любого, кто расскажет правду об Эпштейне
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал в своем аккаунте в соцсети X оплатить защиту любому, кто расскажет правду о деле финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я оплачу защиту любого, кто скажет правду об этом и будет привлечен к ответственности», — написал Маск.

2 февраля предприниматель писал, что он, как никто другой, «боролся за полное обнародование» файлов Эпштейна.

По словам бизнесмена, он осознавал, что его начнут «безжалостно очернять», при том, что сам Маск никогда не посещал остров и вечеринки Эпштейна, а также не летал на его частном самолете «Лолита Экспресс».

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в переписке финансиста Эпштейна обнаружили обсуждение Зеленского.
 
