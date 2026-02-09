Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Вторая ракетка России вошла в топ-10 рейтинга WTA

Теннисистка Александрова вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с одиннадцатой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия опубликована на сайте организации.

Изменение в рейтинге последовало после выхода россиянки в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, где она уступила чешке Саре Бейлек.

В активе Александровой теперь 3200 рейтинговых очков. Лучшей российской теннисисткой в рейтинге остается Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку. Лидером рейтинга WTA является белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее чемпион Больших шлемов объяснил неудачу Даниила Медведева на Australian Open.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!