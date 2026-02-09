Вторая ракетка России вошла в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с одиннадцатой на десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия опубликована на сайте организации.

Изменение в рейтинге последовало после выхода россиянки в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, где она уступила чешке Саре Бейлек.

В активе Александровой теперь 3200 рейтинговых очков. Лучшей российской теннисисткой в рейтинге остается Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку. Лидером рейтинга WTA является белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

