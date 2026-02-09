Россиянам посоветовали тщательно подбирать слова в переписках из-за штрафов

Сообщения в мессенджерах, в том числе голосовые, могут стать поводом для административного штрафа, если в них усмотрят оскорбление, сказала «Газете.Ru» адвокат Нина Еременко. Она посоветовала внимательнее относиться к формулировкам в переписке и в публичных обсуждениях, общении, письменных и устных обращениях, потому что в правовом смысле слова и эмоции не всегда трактуются одинаково и за оскорбления предусмотрена ответственность.

«Понятие оскорбления закреплено в статье 5.61 КоАП РФ: это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. На практике, отметила адвокат, не всегда просто отделить оскорбление от «слишком эмоционального высказывания»: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — унижающим. В спорных случаях возможна экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст высказываний», — отметила адвокат.

По словам Еременко, значение имеют место и обстоятельства общения, время, форма сообщения и конкретные слова. Поэтому фразы, написанные или сказанные «в чей-то адрес» без учета контекста, могут быть истолкованы как оскорбительные. Она подчеркнула, что в эпоху множества каналов коммуникации важно помнить: некоторые действия и формулировки могут быть квалифицированы иначе, чем это воспринимает сам автор сообщения.

Поводом для таких рекомендаций стала история из судебной практики, о которой ранее сообщило РИА Новости. По данным агентства, в Москве рассмотрели дело о переписке в Telegram: женщина отправила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания, после чего получательница обратилась в прокуратуру. Там усмотрели признаки правонарушения по статье 5.61 КоАП РФ, а одним из доказательств стал акт прослушивания аудиозаписи. В суде отправительница признала вину и раскаялась, ей назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

