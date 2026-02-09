Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

Россиянам посоветовали тщательно подбирать слова в переписках из-за штрафов

Адвокат Еременко: россиянам нужно тщательнее подбирать слова в переписках из-за штрафов
«Газета.Ru»

Сообщения в мессенджерах, в том числе голосовые, могут стать поводом для административного штрафа, если в них усмотрят оскорбление, сказала «Газете.Ru» адвокат Нина Еременко. Она посоветовала внимательнее относиться к формулировкам в переписке и в публичных обсуждениях, общении, письменных и устных обращениях, потому что в правовом смысле слова и эмоции не всегда трактуются одинаково и за оскорбления предусмотрена ответственность.

«Понятие оскорбления закреплено в статье 5.61 КоАП РФ: это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. На практике, отметила адвокат, не всегда просто отделить оскорбление от «слишком эмоционального высказывания»: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — унижающим. В спорных случаях возможна экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст высказываний», — отметила адвокат.

По словам Еременко, значение имеют место и обстоятельства общения, время, форма сообщения и конкретные слова. Поэтому фразы, написанные или сказанные «в чей-то адрес» без учета контекста, могут быть истолкованы как оскорбительные. Она подчеркнула, что в эпоху множества каналов коммуникации важно помнить: некоторые действия и формулировки могут быть квалифицированы иначе, чем это воспринимает сам автор сообщения.

Поводом для таких рекомендаций стала история из судебной практики, о которой ранее сообщило РИА Новости. По данным агентства, в Москве рассмотрели дело о переписке в Telegram: женщина отправила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания, после чего получательница обратилась в прокуратуру. Там усмотрели признаки правонарушения по статье 5.61 КоАП РФ, а одним из доказательств стал акт прослушивания аудиозаписи. В суде отправительница признала вину и раскаялась, ей назначили штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили, что работодатели будут следить за скоростью печати на клавиатуре.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!