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Жителей Франции предупредили о росте цен на электричество в 2024 году

Минфин Франции: цены на электроэнергию вырастут не более чем на 10% в 2024 году

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Shutterstock

Французов предупредили, что тарифы на электричество в республике в 2024 году вырастут на 10%. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Лэ Мер в эфире радиостанции Europe 1.

«Роста цен на электроэнергию более, чем на 10% в начале 2024 года не будет. Я взял на себя это обязательство и его выполню», — отметил Лэ Мер.

Он подчеркнул, что властям необходимо постепенно отходить от политики субсидирования тарифов на электричество для населения, которая в прошлом году стоила бюджету €40 млрд. По словам Ле Мэра, для обеспечения энергобезопасности Франции требуется построить 6 новых атомных энергоблоков, на что потребуется не менее €50 млрд.

«Мы не можем не заложить эту стоимость в счета за энергетику», — констатировал министр.

Ранее сообщалось, что правительство Франции заключило 15-летнее соглашение с госкомпанией EDF, устанавливающее цену на атомную электроэнергию на уровне €70 за МВт/ч. Это позволит компании продавать электричество без убытков.

С 1 августа 2022 года во Франции перестал действовать «тарифный щит», сдерживавший рост цен на электроэнергию. В результате тарифы для трети населения выросли примерно на 10%, или €150-278 в год. Уже после двух повышений цен в этом году французы платят за электричество на 25% больше. Рост тарифов вынудил многие предприятия свернуть свою деятельность.

В начале ноября стало известно, что после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ.

Ранее Путин назвал российскую школу атомной энергетики лучшей в мире.

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