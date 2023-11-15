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Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью

FT: Дания может начать проверять и блокировать танкеры с российской нефтью

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Tatiana Meel/Reuters

Датские власти могут начать блокировать и проверять танкеры с российской нефтью. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, в соответствии с новыми планами ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что такие меры вызваны желанием стран Запада обеспечить соблюдение ценового ограничения, которого Москва научилась избегать. Вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Представитель датского оборонного командования рассказал изданию, что они не проверяют документы или суда, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море.

До этого газета The Washington Post писала, что Пентагон заключил контракты на почти $1 млрд с греческим НПЗ Motor Oil Hellas, который предположительно поставлял топливо из разных сортов нефти для нужд министерства обороны США.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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