Третий по величине табачный бизнес в России купила компания из ОАЭ

Активы российского подразделения британского табачного гиганта British American Tobacco (BAT) перешли в собственность компании BFI Holding из ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ЕГРЮЛ, BFI Holding приобрела АО БАТ-СПб и АО МУМТ — бывшие российские активы BAT. Согласно реестру Abu Dhabi Global Market, BFI Holding принадлежит трем бывшим топ-менеджерам BAT в России и двум бизнесменам, которые могут быть связаны с российским дистрибьютором табачной продукции ГК СНС.

Как отмечает «Коммерсантъ», наличие в числе владельцев BFI Holding лиц, связанных с СНС, может свидетельствовать о привлечении этой компанией финансирования для сделки.

При этом бывшее подразделение BAT в России будет работать как группа ITMS, сохранив в своем портфеле популярные бренды сигарет. Эксперты считают, что регистрация в ОАЭ облегчит компании доступ к иностранным банкам и глобальной торговле.

В середине сентября стало известно, что British American Tobacco завершил уход с российского рынка, компания заявляла о своих планах уйти с рынка РФ еще в марте 2022 года.

Ранее маркетолог предрек уход известных табачных брендов из России.