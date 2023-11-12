В третьем квартале жители России стали есть больше сладостей, чем год назад, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Контур.Маркет».

В исследовании были проанализированы продажи шоколада, конфет и сладких батончиков более чем в 65 000 торговых точках по всей стране по итогам третьего квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров», — констатируют аналитики.

В частности, батончики стали покупать на 25% чаще, шоколад — на 14%, конфеты — на 3%.

Кроме этого, батончики в среднем подешевели на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла на 1% (до 73 рублей), а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее. Эксперты объясняют снижение цен импортозамещением, так как отечественный продукт, как правило, дешевле зарубежного. Кроме этого, свою роль мог сыграть даунсайзинг — уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Снижение цен на батончики также можно объяснить повышением спроса на них.

До этого диетолог рассказала, почему неправильно делить еду на «хорошую» и «плохую».

Ранее было обнаружено, что окружающая обстановка способна влиять на вкус пищи.