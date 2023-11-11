В США назвали координатора атаки на «Северные потоки»

Координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» назван украинский полковник Роман Червинский. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Отмечается, что 48-летний военнослужащий получал приказы от чиновников, которые докладывали информацию лично главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». По словам Пескова, расценивать заявления следует через призму слов президента США Джо Байдена, который заявлял, что Соединенные Штаты уничтожат «Северные потоки», а через какое-то время они были взорваны.

По его словам, мировой общественности нужно внимательно следить за высказываниями США, ведь речь идет о «посягательствах на очень важный энергопроект».

До этого помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».