На Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно выросли в течение года. Сильнее всего, почти на 70%, подорожала электроэнергия, сообщает украинское издание «Вести», ссылаясь на данные Госстата.

По данным ведомства, с октября прошлого года по октябрь текущего цена на электроэнергию увеличилась на 69,7%.

Кроме этого, на 8,7% выросла цена за вывоз мусора, тарифы на содержание и ремонт жилья увеличились на 3,9%, услуги по управлению многоквартирными домами — на 2,7%, а услуги водоснабжения — на 0,8%. В среднем услуги ЖКХ за год подорожали более чем на 13%.

7 ноября сообщалось, что правительство Украины примет дополнительные меры для обеспечения безопасности и бесперебойной работы энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Также властям предстоит решить вопрос о погашении задолженности предприятий критической инфраструктуры. В первую очередь речь идет о просроченных счетах за электроэнергию.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке к худшей зиме в истории страны.