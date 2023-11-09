Курс биткоина установил годовой рекорд стоимости

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась выше $37 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По состоянию на 17:12 мск стоимость биткоина превысила отметку в $37 658 (+6,32%). С начала года монета выросла на 127%.

Эксперты связывают взлет биткоина с положительным новостным фоном. В частности, инвесторов обрадовали сообщения о начале переговоров Комиссии по ценным бумагам США с Grayscale по поводу ETF, а также возможности одобрения подобных ETF еще от двенадцати компаний.

Благодаря стремительному росту цены на крупнейших криптобиржах произошла массовая ликвидация позиций трейдеров, спекулировавших на снижение биткоина. По данным площадки Coinglass, их общие убытки за сутки составили свыше $160 млн.

Тем не менее представители JPMorgan выразили сомнения в устойчивости текущего ралли. По их мнению, ожидания от ETF могут оказаться явно переоцененными.

До этого стали известны условия для десятикратного роста биткоина.

Ранее в России связали рост стоимости биткоина со спекулятивным спросом.