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Путин считает, что Россия хорошо продвинулась в нефтепереработке

Путин: Россия хорошо продвинулась в нефтепереработке, учитывая обстановку в мире

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Сергей Бобылев/РИА Новости

У Российской Федерации хорошие сдвиги в сфере переработки нефти, даже с учетом обстановки в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, передает ТАСС.

Он отметил, что меняющаяся структура российской экономики «очень радует».

«У нас прибавилось по линии энергетики там +3%, в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России!» — сказал глава российского государства, подчеркнув, что подобные вещи происходили только в СССР в период индустриализации.

До этого Владимир Путин заявил, что в последние несколько лет Россия из импортера сельскохозяйственной продукции превратилась в крупнейшего в мире экспортера соответствующих товаров.

Утром 9 ноября президент России прибыл в Астану с рабочим визитом. Сначала глава государства принял участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, после чего в государственной резиденции «Акорда» начались переговоры на высшем уровне.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ увеличило прогноз сбора зерна в стране в 2023 году.

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