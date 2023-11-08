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В Кремле прокомментировали вероятную конфискацию активов РФ в США

Песков предупредил об ответе России на конфискацию США активов в пользу Украины

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отъем активов РФ за рубежом приведет к издержкам, включая юридические. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

Песков прокомментировал информацию о первых шагах со стороны США к конфискации российских активов.

По его словам, такие тенденции в Москве наблюдают давно как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе.

Как подчеркнул Песков, идет последовательная работа в сторону того, чтобы начать незаконно изымать активы РФ.

Также Песков заверил, что все шаги по незаконному изъятию активов российской стороны не останутся без ответа. Последуют судебные издержки в отношении всех поддержавших и воспользовавшихся подобными возможностями против России.

«Будем прорабатывать ответные меры», — резюмировал пресс-секретарь российского главы государства.

До этого комитет конгресса США одобрил конфискацию активов РФ в пользу Украины. В ходе заседания за инициативу проголосовали 40 членов комитета, против высказались двое.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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