В Госдуму РФ внесли 769 поправок в преддверии второго чтения проекта бюджета

Кабинет министров РФ внес в парламент 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета страны на период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщается на официальном сайте российского Министерства финансов.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, перед правительством стояло сразу несколько приоритетных задач. При этом сотрудники Минфина ежедневно прорабатывали огромное количество предложений по проекту бюджета, пытаясь разработать оптимальные решения.

«Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей», — подчеркивается в заявлении.

Силуанов добавил, что поправки ко второму чтению законопроекта могут включать в себя только перераспределение денежных средств в пределах общего объема трат. В связи с этим основные характеристики законодательной инициативы, принятые парламентариями еще во время первого чтения, остались без изменений.

При этом структурно министр разделил поправки на несколько групп. Первая связана с финансированием специальной военной операции (СВО) на Украине, а вторая — с рекомендациями депутатов Государственной думы РФ, озвученными по итогам первого рассмотрения.

Третий блок поправок учитывает необходимость выделения средств на проведение различных мероприятий в новых регионах страны. Четвертая группа поправок касается распределения денег, зарезервированных до принятия конкретных решений. Пятый блок, в свою очередь, включает инициативы главных распорядителей финансов по перераспределению ассигнований для реализации государственных программ и проектов в рамках непрограммной деятельности.

Ранее в Госдуме РФ рассказали, когда состоится второе чтение проекта бюджета на 2024-2026 годы.