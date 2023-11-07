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В Минфине оценили работу иностранных компаний на российском рынке

Силуанов поддержал присутствие иностранных организаций на рынке РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российские власти поддерживают присутствие иностранных компаний на рынке РФ, случаи введения временного управления исключительны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По словам министра финансов, с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении РФ, ее граждан и предприятий.

«Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. Специально для таких целей в апреле 2023 года был издан указ президента Российской Федерации «О временном управлении некоторым имуществом», — обратил внимание Силуанов.

Как добавил глава Минфина, прецеденты временного управления иностранными компаниями являются исключительными. Причиной для этого может стать несоблюдение обязательств или нарушение законодательства РФ.

В свою очередь «добросовестные компании» могут получать поддержку властей в решении вопросов, которые связаны с продолжением или вынужденной корректировкой их деятельности в России.

До этого президент РФ Владимир Путин передал Росимуществу типографии «Прайм Принт» холдинга Amedia из Норвегии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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