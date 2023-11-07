Терминал для отправки грузов в Китай и страны АТР запустят под Новосибирском

В Мошковском районе Новосибирской области планируется запустить контейнерный терминал в промышленно-логистическом парке для транспортировки грузов по внутрироссийским и международным направлениям, включая Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые контейнерные поезда с территории парка будут отправлены до конца текущего года, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников ТАСС.

Министр отметил, что модернизация железнодорожной ветки и развитие контейнерного терминала для обработки крупнотоннажных контейнеров позволят формировать ускоренные контейнерные поезда, которые будут отправляться как внутри России, так и за ее пределы, включая Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В будущем планируется обрабатывать четыре контейнерных поезда в месяц. Отправка первых поездов запланирована на конец 2023 года.

Министр отметил, что промышленно-логистический парк имеет выгодное расположение для транспортировки грузов. Он расположен недалеко от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Иркутск, с выходом из парка на эту трассу, а также имеет железнодорожную ветку, которая соединяется со станцией Мошково.

Министр уточнил, что инвестором проекта является ООО «АльянсТрансТорг», специализирующееся на деревообработке. Общий объем инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, а площадь промышленно-логистического парка составляет 20,3 гектара. Основными направлениями деятельности парка являются производство резидентов в области деревообработки, переработка зерновых культур и логистика (грузообработка и перевозка зерна, зернопродуктов и товаров из дерева).

«Реализация инвестиционного проекта осуществляется на территории бывшего ремонтного завода. В настоящее время компания проводит реновацию завода, восстанавливает инженерные коммуникации (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение), приобретает оборудование, восстанавливает часть производственных зданий и создает новые складские комплексы на территории промышленно-логистического парка «Мошковский», — добавил Решетников.

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