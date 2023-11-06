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Два украинских завода Коломойского приостановили работу

«Экономическая правда»: два завода ферросплавов Коломойского остановили работу

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На Украине Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, входящие в группу компаний «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского, приостановили свою работу. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По данным издания, решение об остановке печных агрегатов было принято из-за перебоев с электроснабжением в зимний период. При этом каждый запуск печи сопровождается серьезными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов. В период простоя на предприятиях будут проведены ремонтные работы.

До этого Росфинмониторинг внес в список террористов украинского бизнесмена Коломойского. 2 сентября Шевченковский суд Киев арестовал Коломойского по обвинению в мошенничестве сроком на 60 дней с возможностью внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей). Олигарх отказался вносить залог.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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