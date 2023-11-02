В Госдуме назвали последствия запрета нетиповых упаковок продуктов

Запрет производителям использовать нетиповые упаковки для продуктов может привести к росту цен, считает председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, передает «Лента.ру».

По его словам, унификация размеров упаковок сократит выбор для покупателей и потребует дополнительных затрат от производителей.

«Очень важно не сформировать дополнительные затраты со стороны производителей. Мы исходим из того, чтобы нашим покупателям было комфортно. <...> Мы понимаем, что необходимость переналадки производственных процессов, необходимость затрат на новую упаковку повлечет издержки», — заключил он.

Гутенев уверен, что эти издержки будут переложены на плечи потребителей. Поэтому, по его мнению, нужно тщательно взвесить пользу таких мер для россиян.

До этого Генеральная прокуратура запретила менять производителям товаров первой необходимости по ГОСТу объем упаковки. Согласно новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров. Ограничения распространяются на сахар, муку, черный чай, соль, рис, подсолнечное и сливочное масло, вермишель.

Ранее сообщалось о массовой шринкфляции в московских магазинах.