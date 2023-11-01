На российском финансовом рынке наступило время вкладчика

Банк ВТБ сообщил об изменении ставок по вкладам со 2 ноября до 15% вслед за повышением ключевой ставки Центробанка, сообщает пресс-служба финансовой организации. В среднем рост ставок составит 2,5 процентных пункта.

Так, размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых.

Кроме того, с 1 ноября ВТБ увеличил ставки по накопительным счетам. Доходность до 15% смогут получить клиенты, которые впервые откроют накопительный счет в ВТБ.

По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года.

«Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия клиентам. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям», — отметила Тучкова.

Она добавила, что россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке.

«Поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты», — заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Ранее в ВТБ отмечали, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку до 15% даст сигнал финансовому рынку продолжить рост ставок по вкладам и накопительным счетам. По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Это повлияет на динамику рынка пассивов, который в этом году может вырасти на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года.