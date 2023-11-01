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Миллер предрек Западу дефицит газа на фоне растущих потребностей

Миллер: Западу придется иметь дело с узким рынком газа, несмотря на спрос

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Сергей Карпухин/Reuters

Рынок газа для стран Запада сохранится «узким» на фоне растущего спроса в ближайшие десятилетия, цитируют РИА Новости главу «Газпрома» Алексея Миллера на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, сейчас происходит стремительная трансформация мирового газового рынка. Миллер назвал ее деформацией отношений между традиционными поставщиками и потребителями газа, которая возникла за короткое время. Глава «Газпрома» связывает эти изменения с недобросовестной конкуренцией, ошибками регуляторов в странах-импортерах газа и геополитической нестабильностью.

«Как результат <...> крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны. Соответственно, мы можем сказать, что он (рынок) нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется «узким. А спрос на газ будет неуклонно расти в ближайшие десятилетия», — подчеркнул Миллер.

В конце октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года.

Ранее в «Газпроме» заявили о готовности к пиковым зимним нагрузкам.

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