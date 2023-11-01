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Стоимость поездок из Москвы в Петербург снизится благодаря ВСМ

РБК: с запуском ВСМ от Москвы до Петербурга проезд подешевеет на 17,5 %

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Pixabay

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой позволит сделать проезд дешевле на 17,5%. Об этом пишет РБК.

По информации издания, Минтранс и Минэкономразвития согласовали некоторые параметры будущей ветки трассы, включая подход к тарифу. Условная стоимость поездки составит 5008 рублей. Это выше, чем тариф на «Сапсан» (4813 рублей) и самолет (4056 рублей).

«Но фактические затраты пассажира (показатель — совокупные транспортные затраты) на ВСМ должны быть ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта и составлять 7654 руб.», — говорится в публикации.

К 2030 году ВСМ должна обеспечивать перевозку 43,3 млн пассажиров. Ожидается, что поездка на ВСМ будет занимать в совокупности 3 часа 45 минут.

До этого глава Минфина Антон Силуанов говорил, что проект федерального бюджета на 2024-2026 годы пока не содержит средств на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург из Фонда национального благосостояния.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что строительство большинства из запланированных в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будет закончено к 2043 году.

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