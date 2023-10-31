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Рост ставок по вкладам в России замедлился после решения ЦБ

Ставки по вкладам в России растут слабее ключевой ставки ЦБ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Эксперты отмечают, что после повышения ключевой ставки ЦБ до 15% банки в России не спешат аналогично увеличивать ставки по вкладам. По данным опроса РИА Новости среди экспертов, рост процентных ставок по депозитам замедлился.

Как отмечает аналитический центр Московской биржи, за неделю ставки выросли лишь на 0,08-0,12 п.п. В результате средняя доходность вкладов составляет чуть более 11,2% годовых. По оценкам экспертов, после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 15% средние ставки по вкладам могут вырасти еще на 0,7-1,2 п.п. в зависимости от срока. Однако пока банки действуют сдержанно, констатируют аналитики.

Ранее Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 14%. Ряд других крупных банков тоже проиндексировали ставки, но не столь существенно. Таким образом, эксперты фиксируют отставание темпов роста ставок по депозитам от повышения ключевой ставки ЦБ. По их мнению, у банков есть пространство для дальнейшей индексации вкладов, но пока они действуют консервативно.

До этого Центробанк заявил, что готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для возврата инфляции к 4%.

Ранее экономист предрек ставки по ипотеке на уровне 20% годовых к декабрю.

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