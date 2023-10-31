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На Западе заявили о прибыли от конфликта на Ближнем Востоке

Guardian: американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе

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Mary Altaffer/AP

Американские корпорации могут получить прибыль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет обозреватель британской газеты The Guardian Илай Клифтон.

По его мнению, американские корпорации Morgan Stanley и TD Bank надеются на развитие авиакосмической и оружейной отраслей, «видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС».

Клифтон добавил, что аналитики Wall Street надеются на взрывной рост прибыли, так как эскалация конфликта в секторе Газа может дать «немалые доходы».

Гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор заявил, что ХАМАС создал дополнительный спрос, и на это есть запрос от президента США Джо Байдена на $106 млрд.

До этого американская газета The Hill писала, что в палату представителей конгресса США внесли законопроект о выделении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере $14,3 млрд без остальных запросов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на оборонную помощь Украине и Тайваню.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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