На Западе заявили о прибыли от конфликта на Ближнем Востоке

Американские корпорации могут получить прибыль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет обозреватель британской газеты The Guardian Илай Клифтон.

По его мнению, американские корпорации Morgan Stanley и TD Bank надеются на развитие авиакосмической и оружейной отраслей, «видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС».

Клифтон добавил, что аналитики Wall Street надеются на взрывной рост прибыли, так как эскалация конфликта в секторе Газа может дать «немалые доходы».

Гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор заявил, что ХАМАС создал дополнительный спрос, и на это есть запрос от президента США Джо Байдена на $106 млрд.

До этого американская газета The Hill писала, что в палату представителей конгресса США внесли законопроект о выделении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере $14,3 млрд без остальных запросов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на оборонную помощь Украине и Тайваню.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.