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Экономист объяснил выгоду инвестиций в золото

Экономист Григорьев назвал золото лучшим вариантом сохранения сбережений

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Павел Лисицын/РИА Новости

В текущей ситуации золото может оказаться самым выгодным вариантом вложений средств. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По его словам, инвестиции в золото обычно бывают долгосрочными, но высокодоходными. Григорьев объяснил, что рост цен на золото продолжится на российском и международном рынках на фоне экономической нестабильности, усиливающейся из-за политических конфликтов.

«Золото как раз выполняет функцию защитного актива. Обычно инвесторы уходят в золото, когда оно начинает расти, и если вовремя его купить, то можно будет увеличить сбережения», — отметил экономист. При этом он посоветовал инвестировать в золото разумно и оставить часть сбережений в денежной форме. Григорьев также добавил, что решение об инвестициях в золото не стоит откладывать.

С 5 октября стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже выросла более чем на 9% и превысила $2000 за тройскую унцию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Сбере заявили о растущем интересе россиян к розничным инвестициям.

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