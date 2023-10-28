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Министр связи Израиля сообщил о разрыве отношений со Starlink

Министр связи Израиля Каръи сообщил о разрыве отношений со Starlink из-за Газы

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Shutterstock

Министр связи Израиля Шломо Каръи осудил американского миллиардера Илона Маска, который сказал, что Starlink окажет поддержку сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех!», — сказал Каръи.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа.

До этого министр связи палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр заявил, что ПНА ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink. По словам министра, Starlink дала согласие на сотрудничество с Палестиной.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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