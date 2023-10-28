Министр связи Израиля сообщил о разрыве отношений со Starlink

Министр связи Израиля Шломо Каръи осудил американского миллиардера Илона Маска, который сказал, что Starlink окажет поддержку сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех!», — сказал Каръи.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа.

До этого министр связи палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр заявил, что ПНА ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink. По словам министра, Starlink дала согласие на сотрудничество с Палестиной.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.