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Американское издание оценило влияние потолка цен на нефть на Россию

Foreign Policy: Россия не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть

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Shutterstock

Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy.

В публикации говорится, что сторонники ограничения цен на нефть утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент воздействия на Кремль.

«Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным», — сообщается в материале.

По мнению автора статьи, в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, но на сегодняшний день Кремль уже полностью к ним адаптировался. Так, Москва усилила торговлю со странами, которые не поддерживают потолок цен.

При этом сторонники ограничения ищут пути его усиления.

До этого агентство Bloomberg писало, что поставки российской нефти морским путем вновь начали расти, несмотря на введенные США санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ранее финансист спрогнозировал цены на нефть в ноябре.

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