Эксперты рассказали, как скажется повышение ключевой ставки до 15% годовых

Эксперты назвали вероятные последствия повышения ЦБ РФ ключевой ставки сразу с 13 до 15 процентов годовых, ситуация отобразится на курсе валюты, рынке ценных бумаг и сфере недвижимости в стране. Об этом сообщают «Известия».

Прогнозируется проседание в цене облигаций с фиксированным купоном, подчеркнул руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов. По словам собеседника СМИ, ставка по «длинным» облигациям федерального займа, вероятно, вырастет с 12,5 до 13% годовых.

При этом в сфере акций российских компаний изменений не произойдет, уточнил специалист.

В свою очередь директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассматривает возможность роста дисконта при продаже недвижимости на вторичном рынке. Собственники жиплощади, скорее всего, начнут либо снижать цену в случае срочной продажи, либо пережидать период высоких ставок, сдавая жилье в аренду.

Также директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассматривает вариант, что решение регулятора позволит укрепить курс рубля в отношении к зарубежным валютам.

До этого аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Буйволов не исключил, что курс доллара на следующей неделе составит 90-95 рублей.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.