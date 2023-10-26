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Путин призвал подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

Путин поручил организовать экспорт космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

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ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно динамичнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС. Его слова передает РИА Новости.

«Считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг», — отметил президент в ходе совещания по развитию ракетно-космической отрасли.

Он рассказал, что сейчас очень энергично развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки.

«Масштабные <...> планы и у наших партнеров по СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», — заявил российский лидер.

По словам Путина, они готовы формировать новые экономические сектора и наращивать свой технологический потенциал, а России «есть что предложить» им. Президент поручил кабинету министров разработать предложения по организации работы в этом направлении.

До этого Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли заявил, что власти страны заинтересованы в развитии частных космических компаний.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической сфере продолжается.

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