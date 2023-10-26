Силуанов рассказал, когда двигатель для Superjet пройдет сертификацию

Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы заявил, что сертификация двигателя ПД-8 для самолета Superjet может состояться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, сейчас завершаются испытания двигателя.

«В первую очередь хотелось бы отметить необходимость создания новых двигателей для наших самолетов. Это ПД-8 для Superjet — мы завершаем уже испытания, в ближайшее время должна быть сертификация этого двигателя», — пояснил министр.

Он добавил, что на авиастроение из бюджета в 2024 году будет выделено 175 млрд рублей. Часть средств пойдет также на двигатели ПД-14 для МС-21 и ПД-35 для широкофюзеляжного самолета.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь говорил, что первый полет импортозамещенного SJ-100 ожидается в сентябре. К 2024 году должны быть обеспечены серийные поставки самолета Superjet.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.