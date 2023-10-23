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Минфин США зафиксировал резкий рост дефицита бюджета

Минфин США сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета по итогам года

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Jonathan Ernst/Reuters

Дефицит бюджета США по итогам 2023 финансового года увеличился на 23% и составил $1,695 трлн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минфина США.

По данным министерства финансов США, в 2022 финансовом году дефицит бюджета составлял $1,375 трлн. Таким образом, за год он вырос на $320 млрд. Снижение доходов бюджета на 9% до $4,439 трлн стало одной из причин увеличения дефицита. В частности, поступления от налога на доходы физлиц упали на 17% и составили $2,176 трлн.

При этом расходы бюджета сократились лишь на 2% — до $6,134 трлн. Заметно выросли выплаты процентов по гособлигациям — на 23%, до $879 млрд. В министерстве финансов США отмечают, что текущий дефицит является одним из самых крупных за последние годы. Большим он был только в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии. Последний раз бюджет США закрывался с профицитом в 2001-м финансовом году.

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