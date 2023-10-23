Middle East Airlines перенаправляет самолеты из аэропорта Бейрута на Кипр и в Турцию

Ливанский авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) решил переместить свои самолеты в соседние страны в качестве меры предосторожности на случай конфликта. Как сообщает Telegram-канал Lebanon News, борты отправлены на Кипр, в Турцию и Иорданию.

Решение было принято после изменений в полисе страхового покрытия компании после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Президент компании Мохаммед Аль-Хаут заявил, что на этой неделе только восемь из 22 самолетов компании будут совершать рейсы в Бейрут, а остальные будут переведены в другие аэропорты.

Часть самолетов также отправится в Оман. Семь самолетов продолжат полеты в обычном режиме в аэропорт Бейрута.

Аль-Хаут добавил, что страховые компании начали беспокоиться о риске войны, когда начались военные операция Израиля и ХАМАС.

По словам председателя авиакомпании, страховое покрытие военных рисков сократилось примерно на 80%. «Однако нашим приоритетом является обеспечение связи между Ливаном и остальным миром», — уточнил глава компании.

«У нас нет информации о возможном нападении на аэропорт в Ливане, источники сообщают, что военные операции будут оставаться в рамках правил ведения боевых действий и только на юге Ливана», — отметил Аль-Хаут.

Аналогичные опасения возникли во время июльской войны 2006 года, когда израильские авиаудары были нацелены по бейрутскому международному аэропорту имени Рафика Харири.

«В 2006 году аэропорт подвергся бомбардировке, и в Ливане застряло шесть самолетов. Израильтяне сотрудничали с компанией, дали нам запас времени на эвакуацию самолетов. Однако сегодня ситуация иная, и речь идет о страховых компаниях», — пояснил Аль-Хаут.

Несколько стран посоветовали своим гражданам покинуть Ливан на фоне растущей региональной напряженности, связанной с войной между Израилем и ХАМАС.

В пятницу посольство Омана в Бейруте призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан «из-за событий, происходящих в регионе».

Ранее военные Израиля нанесли удары по двум ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном.