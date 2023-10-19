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МСП Москвы дополнительно привлекут 8 млрд рублей кредитных средств по новой программе

Для МСП Москвы выделили специальный лимит «зонтичных» поручительств

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Depositphotos

Малые и средние предприятия Москвы дополнительно привлекут не менее 8 млрд рублей кредитных средств благодаря новой программе Корпорации МСП и правительства Москвы, сообщает пресс-служба корпорации.

Для увеличения господдержки столичного бизнеса Корпорация МСП выделила специальный лимит «зонтичных» поручительств для банков на 4 млрд рублей.

«Благодаря «зонтичным» поручительствам малый и средний бизнес Москвы может покрыть до 50% суммы кредита. Эти поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне банка-партнера и бесплатно для заемщика — комиссию за выдачу поручительств платит банк. По совместной с Москвой программе предприниматели смогут суммарно привлечь не менее 8 млрд рублей до конца 2023 года», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сумма кредита под «зонтичные» поручительства по совместной программе Москвы и Корпорации МСП составляет до 30 млн рублей.

«Чтобы воспользоваться дополнительными лимитами по «зонтичным» поручительства, столичному малому или среднему предприятию необходимо вести свою деятельность в одном из приоритетных направлений. К ним относятся, в частности, различные производства и обработка, культурная и творческая, научная и исследовательская деятельность, услуги, IT — всего 55 приоритетных отраслей и видов деятельности», — добавил Александр Исаевич.

Напомним, «зонтичные» поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту. Этот механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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